Valditara: finiamola con arroganza e maschilismo, stiamo lavorando da agosto alle linee guida sull’educazione alle relazioni

Le linee guida sull’educazione alle relazioni “non nascono sotto l’influsso emotivo di questo tragico fatto”. A dirlo è stato oggi il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, in visita in Piemonte a Stresa, in provincia di Verbania, all’istituto scolastico Erminio Maggia, commentando il ritrovamento del corpo senza vita di Giulia Cecchettin.

Il numero uno del dicastero bianco ha tenuto a far sapere che “è da fine agosto che i nostri esperti stanno lavorando” all’educazione alle relazioni: “si è avviato un confronto molto significativo, molto fruttuoso, tra le varie associazioni, genitori, studenti, sindacati, docenti, con l’ordine degli psicologi. Sono state linee guida che sono state meditate, su cui io credo potremo costruire una scuola e quindi anche una società che metta al bando la violenza, la prepotenza, l’arroganza e il maschilismo ed educhi alla cultura del rispetto, che per me è un valore centrale, proprio perché la persona è il centro, l’oggetto e il soggetto della scuola costituzionale”.

“Lavoriamo su questo piano – ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto di commentare un’evidente fragilità dei giovani – ma non solo: anche l’educazione civica in generale, terrà conto di questa fragilità dei nostri giovani”.

Domani, 21 novembre, sempre il ministro Giuseppe Valditara ha chiesto alle scuole di fare un minuto di silenzio nella giornata di martedì in onore della ragazza e di tutte le donne abusate e vittime di violenza.

“È ovviamente un grandissimo dolore, non volevo neanche leggere quelle notizie tanto mi si spezzava il cuore, ma noi dobbiamo dare una risposta. Mercoledì daremo una prima risposta importante, varando queste linee guida di educazione alle relazioni. Sarà qualche cosa di molto importante per la scuola italiana”.