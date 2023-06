Valditara in visita all’Aquila: “Troppo spesso si parla dei ragazzi in chiave di bullismo”

Valditara in visita all’Aquila: “Troppo spesso si parla dei ragazzi in chiave...

Oggi, 8 giugno, come riporta Ansa, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è stato in visita all’Aquila per un sopralluogo in una serie di scuole della zona sia nel capoluogo, sia nelle aree interne. Una visita inizialmente prevista ad aprile, a ridosso del 14esimo anniversario del sisma del 2009, ma poi riprogrammata.

“Un pensiero agli insegnanti”

Prima di raggiungere la scuola primaria per una cerimonia di benvenuto, il ministro ha fatto visita alla sezione scolastica allestita all’interno del reparto di Pediatria, insieme al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi e al direttore sanitario Asl, Ferdinando Romano.

Ad attenderlo a scuola una delegazione di dirigenti scolastici dell’Aquila, a partire dalla dirigente dell’istituto ospitante, Gabriella Liberatore. Presenti, il presidente della Regione, Marco Marsilio, all’assessore regionale all’Istruzione, Piero Quaresimale, e al direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Massimiliano Nardocci.

“Il momento più bello della mia attività di ministro – ha detto Valditara – è quello in cui ho la fortuna di incontrare i ragazzi. Troppo spesso si sente parlare di loro in chiave di bullismo, quando invece mi trovo spesso davanti il loro volto migliore. Rivolgo un pensiero anche agli insegnanti in cui rivedo l’immagine di mia madre che mi ha trasmesso una passione”.

Domani sarà presentata l’Agenda Sud

Valditara ha ricordato anche che domani, 9 giugno, in Calabria, sarà presentato il piano contro la dispersione scolastica nel Mezzogiorno: “Domani presenterò in Calabria l’Agenda Sud che include interventi anche in Abruzzo e Molise. Noi porteremo anche qui un piano straordinario che permetterà a quelle Regioni che hanno risultati inferiori, per quanto riguarda le performance dei loro studenti, rispetto ad altre regioni, di recuperare il divario”.

“Lo so che qui in Abruzzo – ha detto – i dati relativi al rendimento sono ottimali e le percentuali di abbandono sono meno significative che altrove, ma non bisogna tralasciare nulla”. Il ministro ha anche ricordato che per la ricostruzione delle scuole sono stati investiti oltre 50 milioni di euro di cui 33 soltanto nel Comune dell’Aquila e circa 16 nel cratere. “Abbiamo anche destinato complessivamente mezzo milione di euro alle scuole dell’Abruzzo – ha aggiunto – con investimenti nelle mense, negli asili, grazie ai soldi del Pnrr”.

Non tutti i giovani hanno problematiche

Già all’indomani dell’accoltellamento della docente Elisabetta Condò il ministro Valditara aveva voluto ribadire il concetto secondo cui non tutti i ragazzi sono vittime di disagio. Ecco cosa ha detto il capo del dicastero di Viale Trastevere, che è andato a visitarla all’ospedale: “Le nostre statistiche segnalano circa 5 episodi di violenza sui docenti al mese. Vorrei dare un messaggio diverso: stamattina ho visitato l’istituto Garibaldi di Roma e ho incontrato tantissimi ragazzi meravigliosi, responsabili, motivati, pieni di entusiasmo. In un momento drammatico come questo non vorrei che passi il messaggio che i nostri giovani abbiano tutti delle problematiche”.

“La scuola italiana è fatta di tantissimi ragazzi positivi. Vorrei ricordare le belle testimonianze che vengono dalle scuole che visito. Il problema, in relazione al fatto di Abbiategrasso, non è il bullismo, che è in grande espansione. Il bullismo è espressione di una società che ha perso la cultura del rispetto, della mitezza”, ha aggiunto, parlando di uno dei principali problemi della scuola.