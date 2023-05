Docente accoltellata da studente, Valditara in ospedale: “sono venuto a portare piena solidarietà”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, si è recato in ospedale e ha portato solidarietà alla docente accoltellata da uno studente. Il fatto è accaduto questa mattina in una scuola di Abbitegrasso. Il ministro aveva già annunciato in un tweet la sua volontà di andare in ospedale personalmente per fare chiarezza sulla vicenda e portare la piena solidarietà da parte del Governo.

Ecco il video del ministro davanti l’ospedale in cui ha dichiarato: “Ho voluto esprimere la solidarietà, la vicinanza mia personale e dell’intero Governo alla professoressa aggredita. La professoressa che ha fatto in modo esemplare il suo dovere seguendo un ragazzo che aveva già dimostrato in passato alcune problematicità. Con questa testimonianza voglio esprimere la nostra vicinanza a tutti gli insegnanti italiani e anche cogliere l’occasione perché si rifletta attentamente sull’introduzione dello psicologo a scuola in un momento difficile in cui, a seguito dell’emergenza Covid, il disagio psicologico dei ragazzi è aumentato in modo significativo”.

La vicenda

Uno studente minorenne avrebbe accoltellato la propria docente e iniziato a minacciare i propri compagni con una pistola giocattolo.

La donna, 51 anni, è stata ferita all’avambraccio. La donna è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni sembrerebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. I militari la stanno ascoltando per avere una prima ricostruzione dei fatti. L’aggressore 16enne è stato fermato dai Carabinieri. Quest’ultimo non ha fatto resistenza nei confronti delle forze dell’ordine, anzi; al loro arrivo non ha provato nemmeno a nascondere l’arma giocattolo, lasciandola in bella vista.

La violenza sarebbe esplosa intorno all’orario di ingresso, alle 8,25 circa. All’inizio la paura è stata molta: il ragazzo ha estratto l’arma e l’avrebbe rivolta ai presenti, intimando ai compagni di uscire per poi scagliarsi contro la docente. I soccorsi sono stati allertati per quella che si credeva essere una sparatoria. Il giovane sarebbe sotto choc ed è stato soccorso da un’ambulanza. Al momento le notizie sono frammentate.