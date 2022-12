Valditara, le sfide del 2023: “Reclutamento, riforme Its e sostegno, lotta alla dispersione scolastica e al bullismo”

Valditara, le sfide del 2023: “Reclutamento, riforme Its e sostegno, lotta alla...

Reclutamento, riforma del canale tecnico professionale, riforma del sostegno, lotta alla dispersione scolastica e ai fenomeni di bullismo. Sono gli obiettivi del 2023 annunciati dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in un’intervista ad Affaritaliani.it.

Il Ministro ha ribadito gli aspetti dell’orientamento, dell’autorevolezza dei docenti e della valorizzazione dei talenti, punti cardine del suo mandato. Così come la figura del docente tutor, annunciata già nelle scorse settimane. Valditara ha poi parlato del tema dell’inclusione, dei problemi legati ai troppi cambi di insegnante di sostegno che avvengono durante il ciclo scolastico, così come l’insufficienza numerica degli stessi docenti di sostegno, ma anche della scarsa formazione specializzata. “Grazie ai fondi previsti per l’edilizia scolastica, provvederemo alla rimozione di tutte le barriere architettoniche nelle scuole italiane” ha affermato il Ministro.

Valditara ha anche parlato di ciò che ha già fatto il suo dicastero da quando si è insediato, ovvero rinnovo del contratto di lavoro, sblocco dei fondi del PNRR e loro ulteriore aumento per l’edilizia scolastica e nuove linee guida per l’orientamento.