Valditara: “Oggi c’è necessità di sottolineare la centralità del rispetto di docenti, studenti e della persona umana”

Oggi, giovedì 23 febbraio, alle ore 10.30, nella Sala Koch di Palazzo Madama, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha portato il suo saluto al primo appuntamento dell’iniziativa “L’Ora di Costituzione in Senato”, promossa dal Presidente della Commissione Affari Costituzionali, sen. Alberto Balboni.

Ecco le parole di Valditara: “Questa iniziativa cade in un anno importante: ricorrono i 75 anni dall’entrata in vigore della nostra Costituzione. Nei suoi primi 12 articoli è davvero avanzata. Ricordo il discorso di Giorgio La Pira, un discorso che mise al centro la persona umana dopo anni di totalitarismi, in un periodo oscuro. La Pira sottolineò questo aspetto in contrapposizione con la statolatria, l’adorazione dello Stato. Lo Stato è al servizio della persona. Oggi è ancora più importante questa lezione. C’è la necessità di sottolineare i diritti della persona umana. Ho voluto sottolineare la centralità del rispetto nelle scuole, degli studenti e dei docenti”.

“Partendo da qua invito a unirci tutti all’adesione ai grandi valori della Costituzione: prima la persona e poi le ideologie. Un’ultima considerazione: nella Costituente sedevano forze politiche diverse. La capacità di questi uomini è stata ragionare nell’interesse della Repubblica e mettere da parte le contrapposizioni, più radicali di oggi, trovando un’eccellente sintesi”, ha concluso.

La Tecnica della Scuola dedica agli istituti scolastici (classi dalla terza media al quinto anno delle superiori) degli appuntamenti di educazione civica.

Venerdì 17 marzo – Giornata mondiale del sonno ed educazione alla salute; l’importanza di un buon riposo sul rendimento scolastico, focus sull’ articolo 32 della Costituzione ;

ed educazione alla salute; l’importanza di un buon riposo sul rendimento scolastico, focus sull’ della ; Venerdì 21 aprile – Giornata mondiale della Terra , focus sugli articoli 9 e 41 della Costituzione ;

, focus sugli articoli della ; Mercoledì 3 maggio – Giornata mondiale della libertà di stampa, focus sull’articolo 21 della Costituzione.

