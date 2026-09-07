Valditara: “Tutti i docenti in cattedra”. Flc Cgil durissima: “300mila precari nell’anno scolastico 2025/2026, il Mim non pubblica i dati”

“Abbiamo assunto 206mila persone tra docenti e personale Ata dal 2023 a oggi, continueremo a farlo e a stabilizzare gli idonei. Quest’anno la notizia è: si partirà con tutti i docenti in cattedra”, queste le parole del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara di qualche giorno fa a La Repubblica.

Oggi, 7 settembre, Flc Cgil ha deciso di dire la sua, sostenendo che da oltre un anno il Ministero non pubblica i dati ufficiali sul numero dei precari.

Secondo i numeri raccolti dal sindacato 300.000 sono stati i precari nell’anno scolastico appena concluso (2025/2026), 200.000 sono i contratti a termine di questo inizio d’anno tra docenti e personale ATA, una stima per difetto e parziale, destinata a crescere strada facendo.

Il totale dei supplenti nell’anno scolastico 2025/2026 cresce del 12,7%, rispetto al 2021/2022, ma la composizione cambia molto di più. Le deroghe sul sostegno passano da 65.000 a 145.000 e da sole superano l’intero incremento del totale; i supplenti ATA salgono del 39,5% su un organico che nel frattempo è rimasto fermo (219.000 nel 2021/22, 218.000 nel 2025/26).

Nel 2021/22 le deroghe su sostegno erano il 29% dei supplenti docenti; nel 2025/26 sono il 60%. I posti in deroga sono per definizione fuori organico di diritto e vengono autorizzati anno per anno; quindi, non sono stabilizzabili finché restano tali.