Dalla nomina alla cattedra: cosa succede davvero il primo giorno di supplenza da GPS

Settembre porta sempre con sé due tipi di docenti: chi torna nella scuola di sempre e chi sta per varcare un cancello mai visto prima, magari con una nomina arrivata giusto una manciata di ore prima della campanella. Se appartieni alla seconda categoria, sai bene che tra la comparsa del tuo nome sul bollettino e l’ingresso in aula si concentrano non poca burocrazia mista ad ansia. Vediamo perciò di fare un po’ di ordine.

Non aspettarti una telefonata

Chi insegna da tempo ricorda ancora le chiamate delle segreterie a fine agosto, quando la voce dell’assistente amministrativo ti raggiungeva persino sotto l’ombrellone. Oggi non funziona più così. Le assegnazioni da GPS sono affidate interamente a un algoritmo che incrocia il punteggio con le 150 preferenze inserite su Istanze Online.

Il risultato viene pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) sotto forma di bollettino. La prima regola — non scritta, ma fondamentale — è quindi una sola: monitorare costantemente il sito dell’USP nei giorni caldi di fine estate. Ricorda che l’incarico assegnato dal sistema è vincolante: rinunciarvi senza un valido motivo comporta la perdita delle supplenze per l’intero biennio.

La presa di servizio

Una volta individuato il tuo nome, scatta il conto alla rovescia. La presa di servizio va effettuata di persona entro i termini indicati: solitamente il 1° settembre per le nomine annuali, oppure entro 12-24 ore per le chiamate successive.

Presentarsi in un istituto sconosciuto fa sempre un certo effetto, ma la procedura è standard ovunque. Ti dirigi in segreteria, mostri documento e nomina, firmi il contratto e ritiri i moduli da compilare. Dopodiché ti verranno forniti l’orario provvisorio e le prime indicazioni per orientarti tra aule e corridoi. A volte è previsto un rapido saluto con il Dirigente o un suo collaboratore, altre ci si limita al sodo.

Un dettaglio che crea spesso confusione riguarda il primo Collegio Docenti. Presa di servizio e primo Collegio sono due momenti distinti, ma capita di frequente che coincidano nello stesso giorno. Il consiglio è di controllare il sito della scuola il giorno prima e chiedere conferma in segreteria al momento della firma: eviterai il rischio di essere catapultato direttamente dalla consegna documenti all’aula magna in mezzo ai colleghi già riuniti.

Cosa richiede la segreteria (e cosa fare prima)

La documentazione richiesta varia leggermente da scuola a scuola, ma il nucleo resta lo stesso. Ti chiederanno:

Il provvedimento di nomina Un documento d’identità e il codice fiscale Titoli di studio e attestati di servizio L’eventuale decreto di convalida del punteggio Le coordinate bancarie (IBAN) e le dichiarazioni su incompatibilità e adesione al Fondo Espero.

Sempre più istituti cercano di velocizzare le pratiche pubblicando sul proprio sito, un paio di giorni prima, un modulo online (es. Google Form) su cui caricare i documenti in formato PDF. È una buona abitudine controllare la pagina della scuola poco prima di prendere servizio per non farsi cogliere impreparati.

Per affrontare la giornata con serenità, il segreto sta nella preparazione: prepara in anticipo una cartellina con originali e fotocopie di tutti i documenti. Portare già le copie pronte ti farà risparmiare tempo e renderete felice la segreteria in quelli che per loro sono i giorni di massimo caos.

Il vero inizio

Una volta completata la burocrazia, inizia il bello: gli studenti da conoscere, il confronto con i colleghi e la presa di confidenza con l’ennesimo nuovo registro elettronico. È la fase che nessuna circolare può descrivere o anticipare, ma è anche il motivo, al netto del registro elettronico, per cui si sceglie questo mestiere.