Valorizzazione del ruolo degli insegnanti di religione cattolica e nuove prospettive di reclutamento

“La religione cattolica nella formazione integrale della persona” : domani seminario a Palermo organizzato dalla Cisl Scuola Sicilia “La religione cattolica nella formazione integrale della persona”. Sarà il tema di partenza dell’incontro organizzato dalla Cisl Suola Sicilia insieme all’Irsef Irfed per discutere della valorizzazione del ruolo degli insegnanti di religione cattolica e delle nuove prospettive sul loro reclutamento e che si terrà il 1° giugno dalle ore 9 presso l’Istituto Superiore Duca Abruzzi-Libero Grassi a Palermo.

Introdurrà i lavori Francesca Bellia segretaria generale Cisl Scuola Sicilia, aprirà Monsignor Giuseppe Schillaci delegato per l’Educazione cattolica per la Scuola e Università della Conferenza Episcopale siciliana, seguiranno gli interventi (dettagli in locandina) che saranno conclusi dal segretario nazionale Cisl Scuola Salvo Inglima. “La scuola è aperta a tutti come recita l’art. 34 della nostra Costituzione – spiega Bellia – . Basterebbe solo questo per affermare senza ombra di dubbio che l’insegnamento della religione cattolica sia pienamente legittimato e riconosciuto dentro l’alveo della nostra Costituzione. Noi, come Cisl Scuola abbiamo sempre ritenuto e riteniamo con convinzione che l’insegnamento della religione cattolica sia tanto più necessario oggi, proprio perché è la società che lo chiede, sono le famiglie che ne hanno bisogno, sono i ragazzi che ne hanno urgente necessità.

I docenti IRC sono in prima linea nel volere dare un contributo notevole al processo formativo dei nostri ragazzi. Il riconoscimento fattivo del loro profilo professionale, è valore per tutta la scuola italiana” conclude Bellia.

Cisl Scuola Sicilia

La locandina dell’evento