Valorizzazione delle eccellenze, ecco i Campionati del Patrimonio 2024: iscrizione dal 15 ottobre al 5 dicembre 2023

Il Ministero dell’istruzione e del merito invita gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, nell’ambito delle discipline letterarie, storiche, storico-artistiche e artistiche o trasversalmente con altre discipline curriculari, a partecipare alla XVIII edizione dei Campionati del Patrimonio, inseriti nell’elenco allegato al Programma per la valorizzazione delle eccellenze per l’a.s. 2023/2024.

L’iscrizione andrà effettuata scaricando dal sito www.anisa.it il modulo Allegato 1 e Allegato 2 del bando, da inviare debitamente compilati via e-mail all’indirizzo [email protected] e al referente regionale per i Campionati (ex Olimpiadi) dal 15 ottobre al 5 dicembre 2023.

Queste le fasi successive:

selezione d’istituto: entro il 15 dicembre 2023 , su argomento/argomenti scelti dai docenti di istituto nell’ambito della loro programmazione, utilizzando materiali predisposti e scelti dai docenti stessi, sulla base delle indicazioni contenute nel bando e nelle linee guida;

selezione regionale: entro febbraio 2024, contemporaneamente in tutta Italia. Ad essa saranno ammesse squadre composte dagli studenti primi classificati di ogni istituto di quella regione;

finale nazionale e premiazione: entro il 10 maggio 2024, riservata alle squadre prime classificate in ogni regione; qualora una regione non partecipi alla competizione con almeno cinque scuole iscritte, per l'accesso alla finale verrà accorpata ad altra regione in analoga situazione.

La prova prevista per le Selezioni regionali verterà per questa edizione sul seguente tema: “Da Torino a Siracusa: Viaggio attraverso l’Architettura Barocca“.

Relativamente ai contenuti delle prove, ai materiali utili per la preparazione e alle Linee Guida, essi verranno via via pubblicati sul sito ANISA (www.anisa.it): dal sito si potrà infatti accedere a partire dal 15 novembre 2023 ad un Dropbox contenente tutti i materiali utili per la preparazione.