Variante Covid e rientro a scuola gennaio. Ricciardi: arduo riaprire. Farei lockdown da subito

Quella che in questi giorni stiamo definendo la variante inglese del Covid inizia a preoccupare, anche perché, come pare, circola già da un po’ nel nostro Paese. Su questo aregomento si è espresso Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, nella trasmissione di Rai Radio 1 Un Giorno da Pecora.

Lockdown subito

“Io farei un lockdown subito,” sostiene Ricciardi, sposando la posizione rigorista del Ministro della Salute Roberto Speranza, preoccupato soprattutto che la variante del Coronavirus in Gran Bretagna possa accelerare la diffusione del contagio in tutta Europa. “Arduo riaprire la scuola in presenza il 7 gennaio” in questa situazione. Troppi punti interrogativi e criticità. L’incidenza del contagio resta alta e con queste queste premesse il consigliere di Speranza avrebbe fatto misure di lungo termine, perché quelle prese, ha affermato, non sono sufficienti.

“Le nuove misure sono adeguate nei principi, perché la cosa importante è limitare la mobilità. Con la variante inglese siamo esposti non soltanto al virus per come lo conosciamo, ma a un virus ancora più contagioso.”

E continua sulla questione della tempistica: “Se si pensa di attenuare questa curva epidemica con dei giorni è un’illusione, se invece si pensa di attrezzarsi per resistere settimane si ha una possibilità di vincita.”

La sferzata al Governo inglese

E lancia una sferzata contro il Governo inglese, che avrebbe dovuto avvertirci prima. Una storia già vista, quando il dito era puntato contro Wuhan.

Per lo meno, la variante Covid fortunatamente non comprometterà l’efficacia del vaccino, a quanto è noto ad oggi di questo nuovo ceppo.

Potrebbe compromettere, però, i piani della Ministra dell’Istruzione Azzolina in fatto di rientro in classe dei ragazzi delle superiori, come raccontiamo anche in un altro articolo che ci offre i due scenari possibili.