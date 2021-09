VIDEO – Inizio scuola. Controllo Green pass, un Dsga: “La piattaforma è stata azzeccata”

Il controllo del Green pass per il personale dipendente dal Ministero e per il resto dei lavoratori della scuola è iniziato senza grandi difficoltà. La piattaforma annunciata e predisposta dal Ministero dell’Istruzione è regolarmente in funzione e permette di identificare rapidamente il possesso o meno della certificazione verde, anche su più plessi, facilitando il lavoro al dirigente o al personale Ata incaricato.

La Tecnica della Scuola è stata presente, a Catania, al primo giorno di scuola dell’Istituto Comprensivo Italo Calvino e del liceo Galileo Galilei e ha potuto constatare le condizioni della logistica delle scuole alle prese con il rientro in classe.

“La piattaforma è stata azzeccata e funziona. Se il controllo fosse stato manuale, sarebbe stato tutto più complesso”. Lo dichiara la direttrice amministrativa dell’Istituto Comprensivo Italo Calvino.

Pochi semafori rossi sulle schermate dei computer delle segreterie (nell’ordine del 4 o 5% del totale dei lavoratori della scuola), situazioni sporadiche che il personale interessato, privo di Green pass, ha provveduto velocemente a regolarizzare.