Vietato andare a prendere i figli a scuola con i cani, la circolare di una dirigente: “Ci è stato segnalato qualche disagio”

Una circolare della dirigente scolastica di un istituto comprensivo del bolognese sta facendo discutere: il documento vieta ai genitori di andare a prendere i propri figli o accompagnarli in compagni di animali domestici, come i cani. Lo riportano Il Fatto Quotidiano e Il Resto del Carlino.

Il motivo? Evitare eventuali incidenti. Ecco cosa dice nel dettaglio la circolare: “Si vieta a proprietari di animali domestici, di condurre gli stessi negli ambienti all’interno dei locali scolastici e negli spazi di pertinenza della scuola ivi compresi cortili anteriori, posteriori e aree esterne adibite ad area gioco”.

I chiarimenti della dirigente scolastica

“Sono intervenuta – spiega la dirigente scolastica – a scopo preventivo e dopo aver ricevuto alcune segnalazioni a riguardo. Non si sono registrati episodi spiacevoli o gravi, ma ci è stato segnalato qualche disagio. Come era per altro successo già qualche anno fa. Mi preme sottolineare che questa nuova disposizione non vuol essere una esclusione. Al contrario. Rammento infatti che a scuola facciamo molta didattica sulla sensibilizzazione di temi collegati all’ambiente, agli animali. Io stessa ho un cane e comprendo benissimo il tema”.

“Il provvedimento è stato solo un atto preventivo e finora non ho avuto nessun segnale contrario da parte di nessuno. Sono intervenuta su tutte le scuole, viste appunto le segnalazioni pervenute e solamente per evitare disagi o timori futuri a qualche bambino presente negli spazi esterni alla scuola”.