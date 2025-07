Vincono il concorso PNRR 1, entrano in ruolo come ITP e dopo un anno ancora non è partito il loro percorso universitario di abilitazione

Vincono il concorso PNRR 1, entrano in ruolo come ITP e dopo...

Sembra un vero e proprio paradosso quello che stanno vivendo alcuni vincitori del concorso a cattedra del Pnrr 2023. Si tratta di un caso veramente incredibile quello vissuto da alcuni insegnanti tecnico pratici entrati in ruolo con contratto a tempo determinato a partire dall’1 settembre 2024 per la classe di concorso B-09, laboratorio di scienze e tecnologie aeronautiche, a cui è stato impedito di potere partecipare al percorso abilitante per passare ad avere un contratto a tempo indeterminato. Nessuna Università italiana avrebbe avviato i percorsi abilitanti per la classe di concorso B-09 nonostante ci siano docenti vincitori del concorso Pnrr 2023.

Il bando e il numero dei posti

I docenti vincitori che recriminano per il mancato avvio dei percorsi abilitanti per la classe di concorso B-09, avavano avuto accesso alla partecipazione del concorso con il solo diploma, titolo di accesso valido per quanto previsto dal Bando definito dal Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, all’art.4, comma 2.

Il bando Pnrr 2023 aveva messo a disposizione ben 11 posti per la classe di concorso B009 e altri posti sono stati messi a bando con il Pnrr 2024, per lo più i partecipanti non erano abilitati, ma il loro titolo di accesso, come previsto dalla normativa vigente, prorogata fino al 31 dicembre 2025, consente di potere partecipare al concorso ITP senza abilitazione e senza i 24 CFU, ma solo con il semplice titolo di diploma idoneo all’accesso per la classe di concorso.

Requisiti di accesso ITP ai concorsi

Per quanto riguarda invece gli ITP è consentito loro, diversamente dalla classi di concorso dell’allegato A, continuare nella fase transitoria dei primi due concorsi PNRR 2023 e PNRR 2024. In buona sostanza la fase transitoria terminata il 31 dicembre 2024 per i docenti che avevano titolo a partecipare per le classi di concorso dell’allegato A (del tipo A0XX), è stata prorogata al 31 dicembre 2025 per gli ITP che vogliono partecipare al concorso PNRR 3 per le classi di concorso dell’allegato B (del tipo B0XX). Quindi i requisiti per partecipare ad una classe di concorso del tipo B016 sono:

Avere conseguito l’abilitazione per la specifica classe di concorso; Avere il diploma idoneo a quanto previsto dalla tabella B allegata al DPR 19/2016 (il titolo di diploma per l’accesso la concorso PNRR 3 resta valido fino al 31 dicembre 2025. Per i successivi concorsi banditi nel 2026, salvo ulteriori proroghe, sarà richiesto il possesso della laurea triennale coerente con la classe di concorso del tipo B0XX)

Appello dei vincitori ITP

I vincitori del concorso ITP Pnrr 2023 e anche Pnrr 2024, scrivono alla nostra redazione, in particolare quelli della classe di concorso B009, chiedendo di potere avere accesso ai percorsi abilitanti per tale classe di concorso come vincitori del concorso regolarmente entrati in ruolo, ma non ancora abilitati e quindi bloccati nella procedura dell’anno di prova e di passaggio a contratti a tempo indeterminato. Il MiM e MUR dovrebbero dare una risposta urgente a quello che sembra essere proprio un paradosso, visto che siamo alla vigilia di un ulteriore bando concorsuale del Pnrr 2025.