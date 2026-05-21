Visualizzazione Contratti Scuola, come funziona il servizio NoiPA rivolto ai supplenti docenti e ATA – VIDEO TUTORIAL

Prosegue il percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione con nuovi strumenti pensati per semplificare la gestione delle informazioni personali e contrattuali.
Tra i servizi a disposizione sul portale NoiPA, segnaliamo “Visualizzazione Contratti Scuola”, rivolto a docenti e personale ATA con contratto a tempo determinato.
La piattaforma consente agli utenti di accedere in modo autonomo e diretto ai dati relativi alla propria posizione contrattuale, migliorando trasparenza e rapidità nella consultazione delle informazioni.
Una volta effettuato l’accesso all’area riservata, è possibile raggiungere il servizio attraverso il menu “Stipendiali”, disponibile nella sezione “Servizi”.
Il nuovo strumento permette di monitorare in qualsiasi momento diversi aspetti amministrativi e contabili: dai contratti alle rate stipendiali, dagli ordini di pagamento fino al trattamento di fine rapporto (TFR). Un sistema integrato che offre una visione aggiornata e completa della situazione lavorativa, riducendo la necessità di intermediazioni burocratiche.
Per agevolare ulteriormente gli utenti, è disponibile anche un video tutorial dedicato, pensato come guida pratica per l’utilizzo del servizio.