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21.05.2026

Visualizzazione Contratti Scuola, come funziona il servizio NoiPA rivolto ai supplenti docenti e ATA – VIDEO TUTORIAL

Lara La Gatta
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Prosegue il percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione con nuovi strumenti pensati per semplificare la gestione delle informazioni personali e contrattuali.

Tra i servizi a disposizione sul portale NoiPA, segnaliamo “Visualizzazione Contratti Scuola”, rivolto a docenti e personale ATA con contratto a tempo determinato.

La piattaforma consente agli utenti di accedere in modo autonomo e diretto ai dati relativi alla propria posizione contrattuale, migliorando trasparenza e rapidità nella consultazione delle informazioni.

Una volta effettuato l’accesso all’area riservata, è possibile raggiungere il servizio attraverso il menu “Stipendiali”, disponibile nella sezione “Servizi”.

Il nuovo strumento permette di monitorare in qualsiasi momento diversi aspetti amministrativi e contabili: dai contratti alle rate stipendiali, dagli ordini di pagamento fino al trattamento di fine rapporto (TFR). Un sistema integrato che offre una visione aggiornata e completa della situazione lavorativa, riducendo la necessità di intermediazioni burocratiche.

Per agevolare ulteriormente gli utenti, è disponibile anche un video tutorial dedicato, pensato come guida pratica per l’utilizzo del servizio.

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