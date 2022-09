Vittoria al Tribunale del lavoro per i docenti abilitati all’estero: devono essere reclutati dalla prima fascia delle GPS

Vittoria al Tribunale del lavoro per i docenti abilitati all’estero: devono essere...

Si comunica che il Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria ha disposto, a seguito del ricorso individuale d’urgenza dell’Avv. Sirio Solidoro, l’assunzione del docente abilitato all’estero inserito con riserva nella Prima Fascia delle GPS per il sostegno.

Tale pronuncia d’urgenza segna comunque un importante profilo di controtendenza rispetto a quanto invece sia accaduto sino ad oggi sulla questione dell’assunzione con riserva degli abilitati all’estero, a seguito dell’ordinanza n. 112/2022.

Peraltro, la disposta assunzione con riserva d’urgenza, la cui conferma o meno verrà̀ anche affrontata nella successiva udienza, comunque obbliga nel frattempo l’USR a procedere con il reclutamento del ricorrente.

Pertanto, i docenti abilitati all’estero inseriti con riserva nella Prima Fascia delle GPS, e che chiedono il reclutamento, potranno compilare il presente link: https://siriosolidoro.it/vittoria-al-tribunale-del-lavoro-i-docenti-abilitati-allestero-inserito-con-riserva-devono-essere-reclutati-dalla-prima-fascia-delle-gps/

In particolare, con il decreto d’urgenza del Tribunale di Reggio Calabria, il Giudice del Lavoro ha stabilito “l’ammissione della ricorrente alla stipula dei contratti a tempo determinato con riserva di cui in ricorso, nell’ipotesi di concreta possibilità di dar luogo alla stessa sulla base dei titoli posseduti e della graduatoria in atti”.

Si tratta di una pronuncia molto importante per gli abilitati all’estero, che potrà essere fatta valere per i successivi ricorsi d’urgenza. Un’altra importante vittoria dello Studio Legale dell’Avv. Sirio Solidoro, il quale, da anni oramai punto di riferimento per la normativa e la giurisprudenza scolastica, ottiene un altro importante risultato favorevole.

