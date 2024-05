“Vivi l’arte”, a Catania due giornate della creatività con mostre, cortometraggi e musica

Il 31 maggio e l’1 giugno saranno le giornate dell’arte e della creatività. L’iniziativa è promossa dal liceo artistico “Musco” di Catania, patrocinata dal Comune e organizzata in collaborazione con la Cgil e sarà un’occasione unica per scoprire le opere pittoriche, fotografiche e audiovisive realizzate dagli alunni del liceo per vivere l’arte, toccarla con mano, conoscere i giovanissimi artisti e confrontarsi con loro, sperimentare e creare attraverso la condivisione e la partecipazione.

Il 31 maggio, a partire dalle 17:30, l’inaugurazione nel cortile della Cgil, con la mostra di arti visive, la proiezione di cortometraggi e l’esibizione dell’orchestra fiati del liceo musicale “Musco”.

L’1 giugno, dalle 9.30 alle 16:30, in via Crociferi e nel cortile Cgil, mostra di arti visive, estemporanea di pittura e proiezione di cortometraggi.

Impegnati nell’evento il dirigente scolastico del “Musco” Mauro Mangano, i professori Lucrezia Ciuro, Myriam Scarpa e Oriana Tabacco per l’indirizzo di discipline pittoriche e scenografiche, il prof. Giancarlo Catania per discipline plastiche e i prof. Sonia Giardina e Mario Mangione per l’indirizzo multimediale.