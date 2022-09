Vogliamo una GM ad esaurimento per tutti gli idonei Infanzia e Primaria

Il gruppo facebook “Movimento Nazionale#IdoneiconMeritoDD498” nasce con l’intento di richiedere una GM ad Esaurimento per Tutti gli Idonei2020 Infanzia e Primaria.

È un gruppo formato da soli insegnanti senza scopi politici né diretto da un sindacato in cerca di nuovi tesserati.

Il Gruppo ha lanciato una petizione per chiedere un intervento urgente affinché venga tutelata la posizione in graduatoria e il diritto di assunzione a tempo indeterminato, sperando di produrre un effetto boomerang che coinvolga tutti gli Idonei2020.

Testimonianza di un nostro utente, il quale ha cercato di spiegare a parole la frustrazione che tutta la nostra categoria respira in questo periodo storico incerto.

Oggi il destino di noi insegnanti è deciso ai piani alti da incompetenti che non vogliono risolvere la questione del precariato in Italia ma che amano sguazzare in questo mare di povertà e di “non meritocrazia”.

Ecco il testo.

“Salve, sono un docente di Scuola Primaria e vorrei raccontarvi una storia che a differenza della classiche favole non ha un lieto fine.

Correva l’anno 2020, il mondo è in piena pandemia ma il MIUR, probabilmente fiducioso in un un tempestivo cambiamento della situazione, decide di bandire un concorso ordinario per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia.

I posti a disposizione per la Regione Sicilia (fonte MIUR) sono:

– Scuola primaria posto comune: 257

– Scuola primaria sostegno: 31

– Scuola dell’infanzia posto comune: 4

– Scuola dell’infanzia sostegno: 0

Ed ecco la prima assurdità, ogni anno decine e decine di insegnanti lavorano su posto di sostegno senza averne il titolo perché gli insegnanti specializzati scarseggiano.

Nonostante tutto, gli insegnanti, che hanno deciso di partecipare alla procedura, comprano testi, si affidano a corsi di preparazione e tanto altro per riuscire a far parte dei pochi eletti che riusciranno ad essere tra i vincitori.

La pandemia continua e delle prove nessuna traccia fino al 23 novembre 2021 data in cui il MIUR comunica che il 13 dicembre (SOLO VENTI GIORNI DOPO) sarebbero iniziate le prove per quel concorso, bandito più di un anno prima, in piena pandemia e con nessuna possibilità di recuperare nel caso in cui si fosse stati positivi e/o in quarantena.

Inizia il conto alla rovescia e ogni docente studia e ripassa tutto quello che può, lavorando contemporaneamente.

I docenti si recano nei posti più disparati della Sicilia e le prove si svolgono regolarmente, sia scritte che orali, e si concludono tra il 15 e 28 maggio.

Nelle altre regioni iniziano ad uscire le prime GM ma dalla Sicilia nessuna notizia.

Nel tardo pomeriggio del 21 GIUGNO 2022 tra i docenti si sparge la voce che sul portale del Ministero dell’istruzione (Istanze Online) è possibile visionare la propria posizione in graduatoria, ma l’indomani tutto è già sparito nel nulla. Come mai, per quale arcano motivo?!?

È il 29 GIUGNO, solo pochi docenti riescono a vedere nuovamente la loro posizione (alcuni errori sono stati corretti) ma anche questa volta tutto sparisce nel nulla nel giro di poche ore. Perché?!?

La Regione Sicilia, nel frattempo, pubblica i posti disponibili per le immissioni in ruolo, da dividere però con le GAE (Graduatorie Ad Esaurimento) e con gli IDONEI del concorso straordinario 2018, un concorso che però non prevedeva alcuna SELEZIONE a differenza del concorso ordinario 2020, il quale prevedeva due prove dove per essere ammessi alla successiva prova orale era necessario ottenere un punteggio pari o superiore a 70/100.

Successivamente una nota del Ministero dispone che le immissioni in ruolo debbano concludersi entro il 2 Agosto.

Il 25 LUGLIO arriva la conferma di ciò che purtroppo ogni docente temeva: il concorso ordinario 2020 per la scuola primaria e dell’infanzia VIENE UFFICIALMENTE ESCLUSO DALLE IMMISSIONI IN RUOLO per la mancata pubblicazione della graduatoria di merito.

Alla richiesta di spiegazioni viene risposto che:

– stanno lavorando alla graduatoria (e allora i docenti come facevano a visionare le posizioni su Istanze Online più di un mese prima?);

– questa è una guerra tra poveri e che in nessun documento era esplicitato che quei posti erano destinati a questo concorso (anche se il MIUR aveva già spiegato che questo concorso avrebbe avuto la precedenza sulla scelta delle sedi);

– la graduatoria di merito sarebbe stata pubblicata e che, per i docenti vincitori del concorso 2020, le immissioni sarebbero avvenute in ritardo.

Ed eccoci al 31 AGOSTO 2022. Ad oggi nessuna notizia della graduatoria, nessuna risposta alle centinaia di chiamate, e-mail… nulla di nulla.

Ai docenti rimane solo tanta, tanta rabbia. Sentimento che deriva dal fatto che ognuno di noi, oltre a sacrificare la famiglia e i figli, si è impegnato al massimo per questo concorso.

In realtà, tutti gli idonei stati illusi, hanno aspettato una graduatoria di merito che gli spettava di diritto e perdendo, di conseguenza, la possibilità di partecipare alle immissioni in ruolo, dopo anni di studi e precariato.

Nulla di tutto ciò è avvenuto.

Come sono stati ripagati questi docenti?

Con NIENTE.

Siamo stati abbandonati anche dai sindacati che paghiamo profumatamente e che dovrebbero agire per la tutela della nostra categoria.

Ecco: questo è quello che ottiene chi decide di restare in quest’isola, dove l’incompetenza degli Uffici Scolastici regna sovrana e la meritocrazia è una parola ancora sconosciuta e sottovalutata”.

Benvenuti in Sicilia!

N.B. Stessa sorte riservata ai colleghi sardi

Gli Idonei2020 chiedono per tale motivo che la GM diventi, come per i precedenti concorsi, ad Esaurimento per Tutti!!!

Idonei 2020 Tutti in Ruolo.

No alla scadenza del merito, Sì a una GM ad Esaurimento.

Movimento Nazionale #IdoneiconmeritoDD498