Voucher scuola Piemonte, domande entro il 27 giugno 2025

Ogni anno la Regione Piemonte emana un bando per due tipi di voucher:

il voucher di tipo A , per sostenere le spese di iscrizione e frequenza agli studenti delle scuole paritarie

, per sostenere le spese di iscrizione e frequenza agli studenti delle scuole paritarie il voucher di tipo B destinato agli studenti delle scuole statali o delle agenzie formative riconosciute, per sostenere spese di libri, materiale didattico, trasporti.

Il voucher scuola viene riconosciuto sulla base di una domanda presentata dal genitore o dal legale rappresentante dello studente. Gli studenti maggiorenni possono presentare direttamente la propria istanza. Ed è spendibile attraverso la tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi del beneficiario soltanto con l’acquisizione del PIN. Il PIN sarà inviato da Edenred alla mail indicata nella domanda. Nella e-mail saranno fornite le istruzioni per l’utilizzo del voucher.

I beneficiari dovranno semplicemente presentarsi nella scuola frequentata dal figlio (per spendere il voucher A) oppure negli esercizi commerciali convenzionati (voucher B) muniti di tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi: la scuola o l’esercente scalerà dal conto virtuale dell’utente l’esatto importo relativo al pagamento della retta scolastica o all’acquisto di libri, materiale didattico o strumenti tecnologici.

L’elenco degli esercizi presso i quali è possibile spendere il voucher è disponibile alla pagina Voucher Scuola dove al fondo si trova il Portale cerca locali.

La domanda si deve presentare accedendo al portale PiemonteTu – Istruzione entro le ore 12 del 27 giugno 2025.

Il voucher scuola non è destinato a studenti già in possesso di diploma; per gli studenti universitari sono previsti benefici disposti dall’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte EDISU