WWF Italia compie 60 anni. Il ricordo dell’associazione e la nostra trasmissione dedicata alla Giornata della Terra

Compie sessant’anni il WWF Italia, diramazione dell’organizzazione internazionale dedicata alla conservazione della natura. Era il 5 luglio 1966 quando Fulco Pratesi (1934-2025) e un piccolo gruppo di pionieri dell’ambientalismo italiano decidevano di fondare l’associazione, dando vita a un progetto civico e culturale destinato a durare sei decenni, e tutt’oggi in prima linea per la tutela del panorama ambientale, faunistico e naturalistico italiano. Nel 2023, in occasione della Giornata mondiale della Terra, i vertici del WWF Italia sono stati ospiti di una puntata del format dedicato all’educazione civica de La Tecnica della Scuola. A partecipare all’evento Luciano Di Tizio, presidente WWF Italia, Vando Bonardo, dirigente di Legambiente e Stefano Branca, direttore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, insieme al nostro Aluisi Tosolini, ex dirigente scolastico del liceo Bertolucci di Parma, fondatore del movimento ‘Avanguardie educative’.

L’orgoglio per il 60esimo anniversario

Pratesi e gli altri fondatori, si legge in una nota dell’organizzazione dedicata all’anniversario, “non sapevano ancora quali battaglie li aspettavano“. In particolare, “non sapevano che sarebbero nate più di 100 Oasi WWF. Che specie sull’orlo dell’estinzione avrebbero avuto una nuova possibilità. Che boschi, fiumi, coste e zone umide sarebbero stati protetti. Che milioni di persone avrebbero imparato a guardare la natura con occhi diversi. Ma forse una cosa la sapevano”, si legge ancora, “che le grandi storie iniziano sempre da qualcuno che sceglie di non voltarsi dall’altra parte. La storia del WWF Italia è fatta di questo. Di coraggio. Di ostinazione. Di speranza. Ma soprattutto di persone. Persone che, anno dopo anno, hanno deciso di camminare insieme. Di credere che la natura non fosse qualcosa da sfruttare, ma da custodire. Di trasformare un ideale in un impegno concreto“.

Le prospettive e l’impegno collettivo per il futuro

“Oggi il WWF Italia compie sessant’anni“, proseguono i soci. “È un anniversario che ci emoziona. Ma non è un punto di arrivo, perché la natura non sa contare gli anni. Ci chiede soltanto di esserci. Oggi, come allora. Le sfide sono cambiate. Sono diventate più grandi, più urgenti. Ma lo è anche la nostra determinazione. Per questo, oggi, più che celebrare il passato, vogliamo guardare avanti e dirti grazie. Per ogni gesto, ogni scelta, ogni battaglia condivisa. “Perché se questa storia dura da sessant’anni”, concludono dal WWF Italia rivolgendosi ai propri iscritti presenti e futuri, “è anche grazie a persone come te. Sessant’anni fa Fulco Pratesi ebbe il coraggio di immaginare un futuro diverso. Oggi quel futuro continua a prendere forma, ogni volta che scegli di essere al nostro fianco“.