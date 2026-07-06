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Prima Ora | notizie del 6 luglio

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06.07.2026

GPS 150 preferenze, tutte le sezioni passo dopo passo: LIVE TUTORIAL giovedì 16 luglio alle ore 14:00

Redazione
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Mancano ormai pochi giorni ad un appuntamento atteso ogni anno da migliaia di docenti. Le funzioni per le 150 preferenze saranno attive dal 16 luglio (ore 14.00) al 29 luglio 2026 (ore 14.00) sul portale Istanze on Line. Potranno compilarle gli aspiranti inseriti in GaE e GPS per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Per ogni scelta occorre indicare classe di concorso, tipologia di posto, disponibilità per cattedre complete o spezzoni orari e durata del contratto.

La Tecnica della Scuola sarà come sempre al fianco di tutti i docenti che devono compilare le istanze. Lo faremo, oltre che con i consueti articoli, le dirette e la consulenza personalizzata, con un LIVE TUTORIAL giovedì 16 luglio alle ore 14:00. Il nostro esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara spiegherà passo dopo passo l’utilizzo della piattaforma per compilare senza errori la domanda. Spazio anche alle domande e ai dubbi degli ascoltatori con risposte in diretta. Diretta visibile, sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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