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06.07.2026

Ricorso dei docenti con 36 mesi per l’immissione in ruolo

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Com’è noto, la Giurisprudenza nazionale e comunitaria ha riconosciuto il principio secondo cui non è possibile per l’amministrazione scolastica reiterare senza limiti di tempo i contratti di lavoro a tempo determinato.

Infatti, molti docenti precari hanno maturato un servizio pari o superiore a 36 mesi presso la scuola e vedono reiterare continuamente i contratti di lavoro.

Ne deriva che per tali docenti, che dimostrano il proprio merito e le proprie capacità sul campo, sarebbe invece necessario partecipare ai piani di assunzione senza necessità di superare il concorso. Tuttavia, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha escluso dai piani di immissione in ruolo i docenti con servizio pari o superiore a 36 mesi.

Per tali ragioni, è avviato il ricorso al fine di chiedere la partecipazione ai prossimi piani di assunzione in ruolo dei docenti con servizio svolto in misura pari o superiore a 36 mesi, formulando la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia Europea.

Per ricevere le informazioni utili per aderire al presente ricorso proposto dallo Studio Legale dell’Avv. Sirio Solidoro, è possibile compilare il presente link:

https://siriosolidoro.it/ricorso-dei-docenti-con-36-mesi-per-limmissione-in-ruolo/

Lo Studio Legale dell’Avv. Sirio Solidoro ha dunque avviato il ricorso per l’immissione in ruolo dei docenti con 36 mesi di servizio.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO

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