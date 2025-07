X ciclo TFA sostegno 2025: posti, requisiti, prove, argomenti previsti e durata del percorso

Dal 15 al 18 luglio 2025 gli aspiranti docenti che intendono conseguire la specializzazione sul sostegno in tutti i gradi d’istruzione, sono chiamati ad affrontare la prova selettiva secondo quando indicato dal D.M. 436 del 26 giugno 2025.

Calendario delle prove

15 luglio scuola dell’infanzia;

16 luglio scuola primaria;

17 luglio scuola secondaria di primo grado;

18 luglio scuola secondaria di secondo grado.

Posti disponibili

Per tutti gli ordini di scuola sono previsti complessivamente 35.784 posti, così distribuiti per ordine di scuola:

• 3.814 per la scuola d’infanzia

• 8.457 per la scuola primaria

• 9.556 per la scuola secondaria di primo grado

• 13.957 per la scuola secondaria di secondo grado

Finalità del percorso

In attesa della definizione di specifiche classi di concorso e della correlata istituzione di apposite lauree magistrali, il percorso universitario si pone come fine la formazione di docenti specializzati nelle attività educativo – didattiche, con il compito di promuovere il processo inclusivo degli alunni con disabilità.

Requisiti

Per accedere al X percorso sul sostegno i candidati devono essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il quale intendono conseguire la specializzazione per le attività di sostegno e superare le tre prove selettive previste con una votazione di almeno 21/30.

Prove d’accesso

Le prove di accesso, predisposte dalle università, si articolano in:

a) un test preliminare;

b) una o più prove scritte ovvero pratiche;

c) una prova orale.

Verifica delle competenze dei candidati

Le prove sono volte a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola su:

• Empatia e intelligenza emotiva;

• Creatività e pensiero divergente;

• Aspetti organizzativi correlati al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Test preliminare

Della durata di 2 ore, prevede 60 quesiti a risposta multipla sui seguenti argomenti: Comprensione del testo, Empatia e intelligenza emotiva, Pensiero divergente e capacità creativa, didattica inclusiva e strategie personalizzate riguardo all’ordine e grado di scuola, legislazione scolastica con particolare riferimento all’autonomia scolastica e alla governance degli istituti.



Prova scritta

Alla seconda prova sono ammessi un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili che conseguono un punteggio minimo di 21/30 e consiste in una o più prove scritte, mira a verificare le competenze del candidato in pedagogia, didattica dell’inclusione e strategie educative.

Prova orale

La terza prova orale, riservata a chi ha superato le prove precedenti, ha l’obiettivo di valutare le competenze dei candidati sugli aspetti comunicativi e sulla conoscenza della normativa relativa all’inclusione scolastica.

Argomenti delle prove

Le prove hanno l’obiettivo di verificare le competenze dei candidati in merito ai seguenti argomenti:

• Aspetti socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola:

Intelligenza emotiva, con riferimento specifico al riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d’animo e sentimenti nell’alunno;

Aiuto all’alunno per un’espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi;

Capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;

Creatività e pensiero divergente, riferite alla capacità di saper generare strategie innovative e originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;

Capacità organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l’autonomia scolastica (il Piano dell’Offerta Formativa, l’autonomia didattica, l’autonomia organizzativa, l’autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole);

Le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento d’istituto;

La documentazione;

Compiti e funzioni degli Organi collegiali;

Forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, d’informazione e coinvolgimento delle famiglie.

Compito e ruolo delle famiglie.

Durata del corso

Le attività del calendario accademico devono essere espletate in non meno di otto mesi. Fermo restante che il percorso deve concludersi entro il 30 giugno del 2026.