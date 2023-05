1,5 milioni di Euro della Fondazione Cdp contro la dispersione. Il bando

Un milione 500mila euro per sostenere e promuovere progetti capaci di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica in Italia, anche grazie al coinvolgimento attivo del corpo docente: è l’obiettivo del secondo bando “A scuola per il futuro – Insieme per contrastare la dispersione scolastica”, promosso dalla Fondazione Cassa depositi e prestiti.

I progetti dovranno essere presentati dai soggetti interessati entro il 3 luglio 2023 e potranno riguardare diversi ambiti di attività.

Fra questi, percorsi formativi finalizzati al coinvolgimento e alla motivazione degli studenti; iniziative extrascolastiche, organizzate anche attraverso summer camp, sulle tematiche più importanti per la formazione di una cittadinanza attiva, dalla gestione dei conflitti alla parità di genere, dalla crisi climatica all’inclusione e alla partecipazione alla vita pubblica, ma anche percorsi di orientamento e formazione dedicati al personale docente.

Il testo del bando è disponibile sul sito della Fondazione Cdp: cdp.it/fondazione-a-scuola-per-il-futuro.

Le proposte dovranno essere presentate attraverso l’apposito portale, realizzato in collaborazione con l’impresa sociale SocialTechno Srl (TechSoup Italia).