150 ore. Permessi studio che non valgono per studiare, il paradosso

Le 150 ore di permesso studio retribuito, di cui abbiamo già riferito, non valgono per esigenze di studio, sembra un paradosso, ma è così. Il senso della normativa è che in linea generale i docenti o il personale Ata ne possono usufruire solo per frequentare corsi finalizzati ad acquisire un nuovo titolo di studio o una specializzazione o un’abilitazione, ma non per starsene a casa a studiare. Ragion per cui, ad esempio, puoi prepararti la tesi di laurea, ma non puoi chiedere un permesso studio retribuito per prepararti a un concorso. Il principio di fondo è che la legge riconosce il tuo diritto allo studio solo se puoi dimostrare che ti stai preparando davvero. La laurea è una garanzia (se sei giunto alla tesi è verosimile che tu la consegui), ma superare un concorso è ben altra cosa. Diritto allo studio, ma solo a metà.

Ad ogni modo, va chiarito che il CCNL affida alla contrattazione regionale la definizione dei criteri di fruizione dei permessi in questione. La normativa di riferimento è la seguente: CCNL 29.11.2007 (art. 4, comma 4, lett. a); contratto integrativo regionale.

Ecco alcuni casi in cui è possibile usufruire delle 150 ore: