150 preferenze Gps 2025: tutti i consigli per scegliere bene le sedi senza brutte sorprese – DIRETTA ore 16,30

Come abbiamo scritto più volte, dalle ore 10:00 del 17 luglio 2025 fino alle ore 14:00 del 30 luglio 2025 è possibile fare la scelta relativa alle 150 preferenze Gps.

La procedura per la scelta delle sedi prevede due tipi di richieste: una volta a ottenere una supplenza annuale con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo; una seconda procedura, volta a ottenere una supplenza annuale fino al 31 agosto o fino al 30 giugno.

Sono tantissimi i docenti inseriti nelle GPS e negli elenchi aggiuntivi, molto meno quelli inseriti in GAE, ma in ogni caso sia chi è inserito in GaE e sia chi è inserito in GPS dovrà compilare l’istanza della scelta sino a 150 preferenze per gli incarichi di supplenza e, nel caso delle GPS I fascia sostegno e relativi elenchi aggiuntivi, anche la scelta delle 150 preferenze per l’assunzione in ruolo con un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2026.

Ma quali sono le precedenze? Chi ne può usufruire? Cosa succede in caso di errore prima della scadenza per la compilazione della domanda o dopo? Cosa succede se non si presenta la domanda?

La diretta della Tecnica risponde live

Di tutto questo parliamo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, martedì 22 luglio alle ore 16,30. Ospite Attilio Varengo, segretario nazionale Cisl Scuola. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI LA DIRETTA