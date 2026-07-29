Divieto di social per gli under 15, Valditara: “Noi siamo stati tra i primissimi vietando il cellulare a scuola, i risultati ci stanno dando ragione”

Si continua a parlare del divieto di usare i social per i minori di quindici anni. Mentre in Francia è stata approvata una legge che lo stabilisce, in Italia è partito l’iter relativo ad un ddl bipartisan. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è da tempo favorevole: lo ha ripetuto anche oggi, 29 luglio, in porto a Trieste per l’omaggio a bordo della nave Laura Bassi.
Come riporta TriestePrima, Valditara ha detto: “Sono favorevole al divieto dei social per gli under 15 e ho insistito più volte affinché si possa arrivare rapidamente all’approvazione della legge”.
Noi abbiamo iniziato fra i primissimi, vietando il cellulare a scuola e devo dire che i risultati ci stanno dando ragione − ha sottolineato il ministro −, ma sui social mi rendo conto che ci sono anche tante problematiche di natura tecnica”.
Valditara ha parlato di “aggiramento del divieto”, lasciando intendere come lo stesso “vada studiato con grande attenzione”.
A stabilire il divieto è stata la circolare del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara emanata a giugno 2025, che fa seguito alla nota ministeriale n. 5274 dell’11 luglio 2024.
Il documento ha invitato le scuole ad aggiornare i propri regolamenti e il patto di corresponsabilità educativa prevedendo per gli studenti del secondo ciclo di istruzione il divieto di utilizzo dello smartphone durante l’orario scolastico anche a fini didattici, nonché specifiche sanzioni disciplinari per coloro che dovessero contravvenire a tale divieto.