Divieto di social per gli under 15, Valditara: “Noi siamo stati tra i primissimi vietando il cellulare a scuola, i risultati ci stanno dando ragione”

Si continua a parlare del divieto di usare i social per i minori di quindici anni. Mentre in Francia è stata approvata una legge che lo stabilisce, in Italia è partito l’iter relativo ad un ddl bipartisan. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è da tempo favorevole: lo ha ripetuto anche oggi, 29 luglio, in porto a Trieste per l’omaggio a bordo della nave Laura Bassi.

Come riporta TriestePrima, Valditara ha detto: “Sono favorevole al divieto dei social per gli under 15 e ho insistito più volte affinché si possa arrivare rapidamente all’approvazione della legge”.

Noi abbiamo iniziato fra i primissimi, vietando il cellulare a scuola e devo dire che i risultati ci stanno dando ragione − ha sottolineato il ministro −, ma sui social mi rendo conto che ci sono anche tante problematiche di natura tecnica”.

I ragazzi aggireranno il divieto?

Valditara ha parlato di “aggiramento del divieto”, lasciando intendere come lo stesso “vada studiato con grande attenzione”.

Divieto cellulari, il focus

A stabilire il divieto è stata la circolare del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara emanata a giugno 2025, che fa seguito alla nota ministeriale n. 5274 dell’11 luglio 2024.

Il documento ha invitato le scuole ad aggiornare i propri regolamenti e il patto di corresponsabilità educativa prevedendo per gli studenti del secondo ciclo di istruzione il divieto di utilizzo dello smartphone durante l’orario scolastico anche a fini didattici, nonché specifiche sanzioni disciplinari per coloro che dovessero contravvenire a tale divieto.