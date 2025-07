150 sedi GPS 2025: presentazione della domanda dal 17 al 30 luglio 2025 per il conferimento delle supplenze

Con la pubblicazione della nota n° 157048 è stato comunicato l’arco temporale entro cui i docenti iscritti in GAE, GPS prima fascia e negli elenchi aggiuntivi, possono presentare la domanda di partecipazione alla procedura per il conferimento delle supplenze dalle ore 10,00 del 17 luglio alle ore 14,00 del 30 luglio. Possono presentare altresì la domanda i docenti di sostegno che hanno svolto servizio nel 2024/2025 e per il quali è stata richiesta la conferma nello stesso posto dalla famiglia.

Ordine conferimento supplenze

Ultimate le procedure per le assegnazioni provvisorie e per le utilizzazioni, si procede alle immissioni in ruolo e, sui posti rimasti liberi e disponibili gli UST procedono al conferimento delle supplenze secondo il seguente ordine:

• Conferimento contratti a tempo determinato sul sostegno finalizzati al ruolo;

• Supplenze fino al termine dell’anno scolastico 31 agosto 2026;

• Supplenze fino al termine delle attività didattiche 30 giugno 2026;

• Conferma docenti di sostegno su richiesta delle famiglie.

Mancata presentazione della domanda

La mancata presentazione della domanda, comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura, così come la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.

Quali sedi si possono richiedere

I docenti interessati alla scelta delle 150 sedi, possono scegliere:

• Le sedi nella provincia dove sono inseriti in GPS o GAE;

• Per solo immissioni in ruolo;

• Per solo contratti supplenze per tutto l’anno;

• Cattedre intere o anche spezzoni.

Inoltre possono scegliere singole scuole, comuni, distretti, e intera provincia e optare per posti interi e spezzoni.

Spezzoni

Il docente, che sceglie anche spezzone inferiore alle 18 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, può optare per il completamento in scuole dello stesso comune e di comuni diversi e avendone la specializzazione può chiedere di completare l’orario anche sul sostegno.

Come presentare la domanda

La domanda per la scelta delle 150 sedi va presentata in modalità telematica attraverso i seguenti passaggi annunciati dal ministero:

1) Credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

2) CIE (Carta di Identità Elettronica);

3) eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services);

4) Credenziali dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito in corso di validità;

5) CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Fermo restante che L’utente deve essere abilitato al servizio “Istanze on line (POLIS)”.