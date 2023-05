2 bimbe accoltellate in una scuola in Germania. Preso l’aggressore

Due bambine di 7 e 8 anni sono rimaste gravemente ferite in seguito a un attacco, da parte di un uomo, in una scuola di Berlino. Come riporta Bz, le due bimbe sono state accoltellate nella scuola evangelica di Neukolln e poi portate in ospedale con un elicottero. Una delle due si troverebbe in pericolo di vita.

Secondo le prime informazioni, numerosi bambini avrebbero assistito all’aggressione e sarebbero rimasti traumatizzati. Il responsabile è stato arrestato.

La polizia tedesca precisa ancora che dopo l’attacco, avvenuto verso le tre del pomeriggio, l’uomo ha aspettato la polizia nella scuola.

Evacuata la scuola, l’intera zona è stata chiusa al pubblico dalla polizia.