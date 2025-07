Corsi sostegno Indire: una attesa estenuante

Lettera aperta al senatore Mario Pittoni



Le scriviamo in rappresentanza di un’ampia platea di triennalisti che, con entusiasmo e dedizione, hanno già completato (il 30/06) o stanno per completare (il 31/08) il terzo anno di servizio su posto di sostegno presso una scuola pubblica, nell’anno scolastico 2024/2025. La nostra legittima aspettativa di accedere ai corsi INDIRE entro il termine del 31 dicembre 2025 è, al momento, accompagnata da una crescente preoccupazione e da un’attesa logorante, dovute alla totale assenza di comunicazioni ufficiali in merito.

Siamo a conoscenza delle Sue rassicurazioni informali, secondo cui la situazione si “sbloccherà” a partire da settembre 2025 poiché non vi sarebbero particolari complessità burocratiche e normative. Ciò rafforza la nostra convinzione che una risoluzione rapida e trasparente sia non solo possibile, ma anche doverosa.Comprendiamo che la gestione di un processo che coinvolge l’integrazione di circa 30.000 nuovi posti possa richiedere tempi tecnici, forse legati alla chiusura dell’anno scolastico in corso.

Tuttavia, l’attuale silenzio istituzionale impedisce una pianificazione serena del futuro professionale di migliaia di docenti precari che, pur non avendo ancora la specializzazione, hanno lavorato con passione e determinazione su posto di sostegno, contribuendo in modo significativo al sistema scolastico-educativo.A tal proposito, Le rinnoviamo con forza la richiesta di un intervento deciso: la pubblicazione di una semplice FAQ o di una nota chiarificatrice ufficiale da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito sarebbe un gesto di fondamentale importanza per dissipare ogni dubbio.

Confidiamo nel Suo autorevole impegno e nella Sua sensibilità nei confronti di una categoria di professionisti che aspira a stabilizzare la propria posizione e a continuare a servire al meglio la scuola pubblica italiana. Siamo certi che un Suo intervento tempestivo possa garantire la necessaria serenità a tutti i triennalisti interessati.La ringraziamo per l’attenzione e restiamo in fiduciosa attesa di un Suo cortese riscontro.

Triennalisti 2024/25 – Specializzazione su Sostegno INDIRE