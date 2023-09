Sei giovani portoghesi a Cedu per accusare 32 nazioni europee

Sei giovani attivisti per il clima portoghesi si presenteranno oggi davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) a Strasburgo per accusare 32 nazioni europee di non star facendo abbastanza per proteggere le persone dai danni del cambiamento climatico.

I loro avvocati sosterranno che i 32 governi europei citati in giudizio non hanno affrontato adeguatamente il problema del riscaldamento globale e hanno quindi violato alcuni dei loro diritti fondamentali.

Si tratta di sei bambini e giovani portoghesi, di età compresa tra gli 11 e i 24 anni: lo fa sapere Save the Children – l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine e garantire loro un futuro.

I sei giovani che hanno fatto ricorso sostengono che 32 Paesi europei non stiano adottando misure adeguate per mantenere l’aumento del riscaldamento globale al di sotto della soglia di + 1,5°C e non stiano quindi rispettando gli impegni assunti con l’Accordo di Parigi del 2015. Sostengono, inoltre, che l’inerzia dei Paesi minaccia i loro diritti alla vita e a un ambiente sano e protetto, come garantito dalla normativa europea.

Se ci fosse un esito positivo, i Paesi saranno legalmente vincolati a impegnarsi concretamente per affrontare la crisi climatica. La Corte ha concesso al caso uno status di priorità e lo ha rinviato alla Grande Camera della Corte, proprio per l’importanza delle questioni sollevate.