A 4 anni all’asilo con la pistola. In Usa

Insieme con la colazione, i colori e i quaderni un bambino americano di 4 anni di una cittadina del Texas, Corpus Christi, è andato all’asilo con una pistola carica nello zainetto.

Non è dato sapere quale fosse il modello né il calibro ma l’arma era di sicuro carica e ad accorgersene è stato un agente fuori servizio che ha avvisato la polizia.

I genitori del bambino sono stati raggiunti a casa dagli investigatori e il padre, di 30 anni, è stato arrestato per mancata custodia dell’arma e abbandono o messa in stato di pericolo di minore.

Non sembra tuttavia che questo sia un caso isolato. A Cochise in Arizona, la settimana scorsa uno scolaro di 7 anni era stato scoperto con due pistole sottratte al padre, una con relative munizioni messa nello zainetto e un’altra che aveva nascosto nei locali amministrativi scolastici.

Il padre si era giustificato dicendo che riteneva sicuro il posto in cui teneva le pistole. Sono circa 400 milioni le armi da fuoco in circolazione tra i civili negli Stati Uniti, mentre ancora si discute da quelle parti se limitare l’acquisto delle armi insieme a una politica più restrittiva per il loro possesso.

La civilissima America inciampa sulle armi da fuoco, con tutte le conseguenze che questo può avere sulla popolazione e dunque sui ragazzi, compresi i bimbi.