A che serve vietare i cellulari senza che ci siano sanzioni?

lo confesso: riponevo fiducia nell’annunciata circolare del ministro Valditara sul divieto dei cellulari a scuola.

Ma – delusione – leggo che per chi contravviene non sono previste sanzioni! Ma allora a cosa serve? Quanti rispetteranno la consegna, sapendo che se non la rispettano non ne porteranno le conseguenze? Qualcuno pensa ingenuamente che basti la convinzione dell’illiceità di tale atto?

Sarebbe come non punire l’infrazione del codice della strada e magari anche l’infrazione del codice penale: non devi superare una certa velocità, non devi uccidere, ma se vai ai 200 all’ora o ammazzi qualcuno non ti fanno comunque niente.

Ma si può essere più inconcludenti?

Daniele Orla