A Ginostra apre una scuola pubblica con una sola alunna e un solo maestro, è la più piccola d’Europa

L’Ufficio scolastico regionale della Sicilia ha deciso: dal prossimo 1° settembre, Ginostra, il villaggio sul mare con 30 abitanti sull’isola di Stromboli, nella parte più settentrionale dell’arcipelago delle Eolie, avrà un plesso scolastico statale. E sarà frequentato da una sola alunna di sei anni, che frequenterà la prima classe della primaria. La decisione – che toglierà lo scettro di scuola più piccola d’Europa alla vicina Alicudi, circa 100 abitanti, dove l’unica scuola è frequentata da due bambini – fa parte del nuovo piano di dimensionamento della rete scolastico per l’anno scolastico 2026/2027 della provincia di Messina. Ed è di portata quasi storica: erano infatti più di vent’anni che Ginostra non aveva una scuola.

“La bimba – scrive l’Ansa – è figlia di una donna di origini ginostresi, casalinga e delegata comunale, e di un tunisino, trasferitosi a Ginostra nel 2018, dove gestisce un’impresa edile. La giunta municipale di Lipari, presieduta dal sindaco Riccardo Gullo, nell’ottica di garantire il diritto all’istruzione anche in quella piccola comunità, aveva deliberato la proposta di apertura del plesso scolastico, avanzandola all’Ufficio scolastico provinciale di Messina e al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Isole Eolie”.

Lo stesso Ufficio scolastico ha anche autorizzato l’istituzione della scuola dell’infanzia nel Comune di Leni (Salina).

A Ginostra, intanto, sembra che non sia stato ancora deciso dove sarà aperta la classe che frequenterà la bambina dei sei anni (ancora da compiere): al momento, non sarebbe stata neanche individuata la maestra che andrà a lavorare nel villaggio sul mare.

La decisione di aprire o confermare la presenza di scuole con pochissimi alunni non sorprende: negli ultimi anni, infatti, sono diventate migliaia le sedi scolastiche avallate dagli Usr di competenza, proprio perchè composte da un numero di iscritti molto al di sotto dei parametri minimi previsti per legge.

Le deroghe, comunque, non devono sorprendere, soprattutto perchè garantiscono lo studio a degli alunni che altrimenti non avrebbero possibilità alcuna di seguire un corso di istruzione (come a Ginostra e Alucudi).