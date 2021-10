A Ischia “Lessons on the beach”: fino al 15 ottobre 200 studenti in spiaggia

A Ischia “Lessons on the beach”: fino al 15 ottobre 200 studenti...

È partito a Ischia il progetto, finanziato dal Ministero dell’Istruzione e patrocinato dal Comune di Ischia, “Lessons on the beach”: tutti i pomeriggi, gli studenti delle classi terze, quarte e quinte della scuole Guglielmo Marconi e Papa Giovanni Paolo II si trasferiranno sulla spiaggia di San Pietro, dove sono stati allestiti tre gazebo, concepiti come vere e proprie aule che però sono all’aperto, in PleinAir.

In riva al mare, le polemiche sui banchi a rotelle o che si incendiano finiscono, come pure il problema dell’areazione delle aule. In ogni caso gli studenti saranno dotati di mascherine, ma anche di magliette bianche, pantaloncini blu e cappellino forniti dalla scuola.

Il progetto rivierasco prevede l’affiancamento alle normali materie anche lezioni su argomenti legati al mare e alla sua cultura, in vista anche del Consorzio nazionale “La cittadinanza del mare 2021” al quale parteciperanno.

Il dirigente scolastica ha così spiegato l’iniziativa: “Con una modalità di lezioni nuova, che non mancherà di fornire nuovi stimoli agli studenti, mireremo a rendere gli alunni e le alunne cittadini attivi e consapevoli del mare e dell’ambiente, tutori della conservazione e valorizzazione di un bene vitale per il pianeta, nonché diffusori di una cultura di cui, storicamente e tradizionalmente, proprio il mare è portatore”