A Palermo rubato il pulmino per alunni disabili

Non c’è pace neanche per i pulmini usati per il trasporto dei ragazzi disabili, tanta appare la disperazione dei ladri o la voglia di fare soldi perfino a danno dei più deboli. E così, la notte tra il 6 e il 7 ottobre è stato rubato il pullmino per il trasporto di bambini disabili dell’associazione siciliana medullolesi spinali, parcheggiato nella bretella di viale Regione siciliana, a Palermo, e mezzo indispensabile per il trasporto di bambini della scuola primaria e secondaria con disabilità motoria.

“Il veicolo non garantiva solo il trasferimento a scuola e per le attività sanitarie, ma l’interazione tra ragazzi accumunati dalla stessa sfida senza la paura di sentirsi giudicati” dice il presidente dell’Ordine dei medici di Palermo e ripreso dall’Ansa. “Aiutateci a ritrovare o ad acquistare un altro bus. Si tratta di un Ducato bianco di 9 posti targato EK793PY”. A lanciare l’appello il consigliere dell’Omceo di Palermo Antonio Iacono, direttore del Trauma Center di Villa Sofia, nonché responsabile scientifico del progetto riabilitativo.

“Il pulmino utilizzato anche come scuolabus – ha spiegato Iacono – venerdì mattina era pronto a partire, ma quando i ragazzi sono arrivati sul posto, un’amara e triste sorpresa: il veicolo non c’era più. Grazie ad una prima donazione della stessa agenzia che gestisce il supporto logistico del progetto, il servizio è ripartito con un nuovo mezzo affittato, ma quando le risorse finiranno saremo costretti a interromperlo. Non permettiamolo, basta un piccolo gesto di solidarietà da parte di tutti”. “Con il supporto dell’Ordine è stato istituito un fondo di solidarietà per chi volesse offrire un contributo per l’acquisto di un nuovo pulmino”.