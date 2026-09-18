A scuola con un coltello da 18 centimetri nello zaino: 14enne di Napoli denunciato per porto abusivo di arma

Si torna a parlare di armi a scuola. L’ultimo caso di cronaca arriva da Terzigno, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di quattordici anni è stato trovato in possesso di un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri. L’oggetto, scrive l’Ansa, era conservato dallo studente nello zaino.

“Sono da poco iniziate le lezioni quando il preside di un Liceo Scientifico chiama i carabinieri della stazione di Terzigno”, riporta l’agenzia. “Il dirigente ha rinvenuto un grosso coltello da cucina nello zaino di un alunno. I militari arrivano sul posto e sequestrano l’arma“.

A stretto giro, aggiunge l’Ansa, arriva anche la madre del ragazzino. “Dai primi accertamenti pare che il ragazzo, il giorno prima, avesse avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il neo quattordicenne è stato denunciato per porto abusivo di arma”.

“Dal primo gennaio ad agosto, i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno sequestrato 150 armi improprie tra lame, tirapugni e altro“, conclude l’agenzia. “Sequestrate anche 78 armi da fuoco. Sono 44 le persone arrestate per porto e detenzione abusiva di armi; 138 le persone denunciate”.