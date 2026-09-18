Valutazione Ds, l’Anp: “Nessun ulteriore rinvio dei termini finali”

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con nota del 15 settembre 2026, ha concesso un nuovo slittamento dei tempi per la piattaforma Pireco, su cui i revisori dei conti devono attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla procedura di valutazione dei dirigenti scolastici. La finestra per i revisori va dal 17 al 20 settembre, mentre i dirigenti potranno caricare eventuali evidenze aggiuntive fino al 23, in quella che rappresenta l’ennesima modifica del calendario originario della procedura.

La posizione dell’Anp sulla proroga

Per l’Anp, che si definisce il sindacato di riferimento della categoria, concedere più tempo a chi deve adempiere a un obbligo è di per sé una scelta condivisibile. Il sindacato pone però un paletto netto: lo slittamento non deve tradursi in un ritardo sulla conclusione dell’intero iter valutativo. La preoccupazione riguarda in particolare i punteggi legati ai comportamenti professionali e organizzativi valutati dai Direttori Generali, insieme a quelli derivanti dalle evidenze caricate: per l’organizzazione sindacale vanno assegnati e resi noti ai dirigenti scolastici non oltre il 30 novembre 2026.

Le criticità della piattaforma

Al di là della singola proroga, l’Anp punta il dito contro un problema più strutturale: il sistema informatico, a suo giudizio, funziona ancora in modo imperfetto, tanto da scaricare sui valutati un onere di lavoro che non dovrebbe competere loro. Pur ribadendo di non voler mettere in discussione l’impianto stesso della valutazione dirigenziale, il sindacato invoca un intervento tecnico che renda la piattaforma capace di recuperare da sola le informazioni già disponibili, evitando ai dirigenti scolastici di doverle inserire manualmente per compensare limiti del sistema di cui non hanno colpa.

Per l’Anp, in definitiva, la credibilità del sistema nazionale di valutazione si gioca sul terreno concreto della sua applicazione, non sulla bontà delle norme che lo disciplinano sulla carta.