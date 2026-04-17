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17.04.2026

Decreto sicurezza: via libera del Senato; in settimana dovrà arrivare anche il voto della Camera

Reginaldo Palermo

Nella giornata del 17 aprile, con 96 voti a favore e 46 contrari, il Senato ha approvato la conversione in legge del nuovo decreto sicurezza che era stato adottato a fine febbraio dal Consiglio dei Ministri.

Tra le misure contenute nel decreto, particolare attenzione è riservata al mondo della scuola e ai fenomeni di violenza giovanile. Il testo introduce infatti interventi per contrastare le cosiddette “baby gang”, spesso coinvolte in episodi di aggressioni, bullismo e microcriminalità anche in ambito scolastico.

Le nuove norme prevedono un rafforzamento degli strumenti di prevenzione: aumenta in qualche misura il numero dei reati per cui i minori possono essere sottoposti ad ammonimento da parte del questore, con una maggiore responsabilizzazione anche delle famiglie.

Il decreto interviene in particolare sulla diffusione di armi improprie tra i giovani, vietando in modo più tassativo la vendita di coltelli e strumenti pericolosi ai minori.

L’obiettivo dichiarato dal governo è aumentare la sicurezza nelle città e nei luoghi frequentati dai giovani, scuole comprese. Tuttavia, le opposizioni hanno criticato il provvedimento, sostenendo che non affronta le cause sociali del disagio giovanile e che mancano investimenti specifici per l’istruzione.

Il dibattito resta quindi aperto: mentre la maggioranza punta su misure più severe e preventive, resta il nodo di come affiancare alla repressione politiche educative e sociali efficaci all’interno delle scuole.

armi a scuolaSicurezza a scuola

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