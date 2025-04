A scuola di educazione finanziaria con Io penso positivo

Marco sta per finire il liceo e ha sempre pensato che i soldi non fossero un problema, finché un giorno i suoi amici hanno organizzato un viaggio post-maturità e lui si è reso conto di non avere abbastanza risparmi per partecipare. “Ho sempre speso tutto quello che avevo per uscire, mangiare fuori, comprare vestiti o abbonamenti online. Ma quando è arrivato il momento di fare qualcosa di importante per me, mi sono trovato senza nulla da parte. Ora ho iniziato a mettere via una piccola parte di quello che guadagno con i lavoretti: voglio essere libero di scegliere senza dover rinunciare.” Queste riflessioni sono contenute in una delle “pillole di consapevolezza finanziaria” raccolte dal progetto Io penso positivo – Educare alla Finanza (https://iopensopositivo.eu), promosso, fin dal 2019, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE) e realizzato da Unioncamere, con il riconoscimento del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.

Obiettivo è l’alfabetizzazione finanziaria di studentesse e studenti degli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado. Il percorso di apprendimento, ricco di appuntamenti e momenti di condivisione ed esperienze, punta a fornire gli elementi essenziali per imparare a gestire in maniera consapevole le proprie risorse economiche a riconoscere le truffe ad affrontare al meglio il proprio futuro.

L’iniziativa si articola in Live Show, a cui partecipare, in presenza o da remoto, come classe o singolarmente come studentessa/te, un breve percorso formativo per ottenere gli Attestati di 1 e 2 livello, utili anche ad arricchire il proprio CV e ad completare il PCTO (chi ottiene l’Attestato di 2° livello entro il 20 maggio farà parte di una classifica nazionale e chi arriva tra i primi 30 avrà in premio una gift card!). È possibile ottenere gli attestati anche senza partecipare al Live Show.

Per tutta la durata del percorso si potrà consultare, nella parte pubblica del sito di Io penso positivo, la sezione Academy: un supporto didattico, per docenti e alunni, organizzato in categorie tematiche in continuo arricchimento con video, podcast e pillole informative sui temi più interessanti dell’educazione finanziaria.

Con le attività del progetto sarà quindi possibile approfondire i temi dell’educazione finanziaria anche con esperti e imprenditori, che condividono la loro esperienza su come sviluppare un’idea di business, e quindi entrare nel linguaggio della finanza fino a padroneggiare concetti di attualità. Tra questi la previdenza complementare, la finanza digitale, l’intelligenza artificiale, il sovraindebitamento, la finanza sostenibile e alternativa, il sistema bancario e prodotti finanziari

Per informazioni [email protected]

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO