A scuola è sempre più necessaria la figura dello psicologo

L’anno scolastico è terminato e, da docente, posso dire di essere soddisfatto.

Soddisfatto per ogni studente e studentessa che siamo riusciti a recuperare, anche nelle situazioni più complesse.

Eppure, ora che tutto si è fermato, mi accorgo di avvertire stanchezza. Una stanchezza che riguarda docenti e personale ATA non solo individualmente, ma come condizione diffusa di un lavoro che oggi richiede sempre di più: attenzione costante, ascolto, gestione di fragilità crescenti, presenza emotiva oltre che didattica.

In questo contesto, un ruolo spesso sottovalutato ma fondamentale è quello dei collaboratori scolastici: presenze silenziose ma costanti, veri e propri “angeli di corsia” della scuola. Non solo supporto logistico, ma punto di riferimento umano, capace di intercettare bisogni, tensioni e fragilità che attraversano quotidianamente gli ambienti scolastici.

Il docente, insieme ai collaboratori scolastici, non può farsi carico di tutte le esigenze che emergono oggi nelle classi. Le difficoltà degli studenti e delle studentesse sono sempre più articolate e complesse, e non sempre gli strumenti a disposizione della scuola sono sufficienti.

Per questo credo sia necessario dirlo con chiarezza: la figura dello psicologo, che fino a qualche anno fa poteva essere percepita come un tabù, oggi è diventata una presenza indispensabile. Non solo utile, ma da rendere strutturale e stabile all’interno delle istituzioni scolastiche.

Stanno crescendo generazioni che portano con sé nuove fragilità, e noi, da soli, non possiamo farcela.

Luca Vessio