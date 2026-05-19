Docente si lancia dal secondo piano della scuola e muore, gli alunni avrebbero assistito alla scena: attivato supporto psicologico

Nel pomeriggio del 18 maggio un docente 35enne, come abbiamo scritto, è morto cadendo dal secondo piano della scuola, un istituto torinese. L’insegnante si sarebbe lanciato dal secondo piano della scuola intorno alle 15.

Il corpo è stato ritrovato nel cortile interno dell’edificio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il medico legale per gli accertamenti del caso. Tutto, al momento, lascia pensare ad un gesto intenzionale.

Una donna ha avuto un mancamento

Come riporta Il Corriere della Sera, alla scena avrebbero assistito alcuni studenti del liceo. L’istituto si sarebbe intanto rivolto a un’equipe di psicologi per supportare gli alunni e avrebbe comunicato il decesso ai genitori con una nota sul registro elettronico.

Gli stessi sanitari hanno trasportato in ospedale una donna che ha assistito all’orribile scena, rimasta sotto choc.

Chi era il docente che ha perso la vita

Secondo l’agenzia Ansa, il professore era conosciuto nell’ambiente musicale e aveva vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali, sia come solista sia in formazioni da camera.

Inoltre, nel corso della sua carriera si era esibito in importanti rassegne in Italia e all’estero.