A Torino, la Festa della Matematica ha coinvolto più di mille studenti. Quest’anno anche i bambini della primaria

Che gli studenti italiani non brillino in matematica è un dato certificato dalle rilevazioni internazionali, come l’ultima indagine Ocse-Pisa che colloca i nostri alunni quindicenni al di sotto della media. Ciò non significa, comunque, che il dato non possa cambiare. In tutto il Paese, infatti, da Nord a Sud, i progetti finalizzati allo sviluppo delle competenze in ambito scientifico-matematico crescono di anno in anno e – anche se ancora le ragazze sono poco rappresentate – molti dei nostri studenti si affermano a livello internazionale, come è stato il caso nelle ultime Olimpiadi della fisica.

Una di queste manifestazioni destinate a far crescere nei giovanissimi la passione per i numeri e le equazioni è “La Festa della Matematica”, che qualche giorno fa a Torino ha celebrato la sua ventitreesima edizione. Come riportato da Torinoclick.it, al Palasermig, presso l’Arsenale per la Pace e alla presenza dell’assessora alle Politiche Educative del Comune di Torino, oltre 700 studenti in presenza – per la prima volta quest’anno anche di scuola primaria – e altrettanti in diretta streaming nazionale si sono sfidati in giochi e competizioni matematiche. La giornata prevedeva anche conferenze e workshop nonché il “Mercatino delle idee”, un hub dove le scuole partecipanti all’evento e le associazioni che hanno collaborato alla sua realizzazione hanno proposto esperimenti scientifici, applicazioni tecnologiche e giochi matematici. Qui, gli studenti, con il supporto dei loro insegnanti, hanno dato vita a esperimenti e giochi che spaziano dalla matematica alla fisica e alla chimica, mettendo in mostra creatività e ingegno. Le migliori idee presentate sono state premiate da una commissione di esperti e le squadre vincitrici della gara ufficiale avranno l’opportunità di accedere alla fase nazionale delle Olimpiadi a squadre di matematica, che si svolgerà il prossimo 9 maggio a Cesenatico.

La festa della matematica è ormai una tradizione consolidata – ha dichiarato alla testata giornalistica torinese l’assessora alle politiche educative – e siamo orgogliosi di sostenerla. Affiancare all’attività didattica momenti di approfondimento ed eventi dedicati interamente alla scienza sono fondamentali quanto necessari, perché contribuiscono a incrementare l’interesse verso le discipline o sviluppare competenze già esistenti.

Tra le conferenze più intriganti che di certo hanno sollecitato l’interesse di ragazzi e ragazze, c’è stata quella del professore Matteo Benedetto, docente di Fisica e Astrofisica, sul tema “Il futuro che verrà, quello che gli scienziati possono prevedere: se e quando saremo in grado di fare viaggi nel tempo, teletrasporto, viaggi interstellari, ecc.”

Giusto per la cronaca, nella sfida tra scuole hanno vinto il liceo Galilei Ferraris e la media Meucci, entrambi di Torino.