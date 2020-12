Da insegnante lancio una sfida e formulo una proposta: aboliamo gli esami scolastici!

La cosa è tecnicamente fattibilissima, anzi per certi versi è già stata fatta: l’articolo 33 della nostra Costituzione recita che “è prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi”. Orbene: gli esami di ammissione (alle superiori, all’università) sono già stati aboliti anni or sono, quindi nulla vieta di fare lo stesso con gli esami conclusivi.

E per la valutazione? Semplicissimo: si sommano le medie finali di ogni anno di studio, si divide per il numero degli anni stessi e voilà, si ottiene un voto che rispecchia in modo fedele quanto effettivamente fatto dagli allievi durante tutto il loro percorso scolastico.

Facile, no?

Daniele Orla