Niente smartphone a chi finisce la primaria, al massimo senza connessione: il “patto digitale” proposto da una madre

Niente smartphone agli alunni che finiscono la scuola primaria, niente estate tra tablet, pc e smartwatch prima di iniziare le medie. L’idea è dei rappresentanti di classe di un istituto comprensivo bolognese, che hanno proposto un vero e proprio “patto digitale“, come riporta Il Corriere della Sera.

“Perché il patto sia efficace è necessario che i genitori non prendano lo smartphone ai figli come regalo per la fine delle elementari; da lì, poi, non si torna più indietro”, dice la mamma che ha diffuso e chiesto di diffondere il “patto digitale ponte“, sulla scia del patto già stretto tra genitori e insegnanti alla primaria.

Basta una firma, un atto più simbolico che formale per prendersi “un impegno morale in modo che si adotti la stessa linea” almeno fino a settembre e fino al primo consiglio d’Istituto, “a prescindere dalle scuole medie che si frequenteranno”, spiega la donna.

“Uno dei punti fondamentali del patto — si legge nell’appello — è l’impegno da parte dei genitori delle quinte a non fornire ai propri figli uno smartphone o uno smartwatch (con connessione a internet) per tutta la durata dell’estate fino al primo consiglio di classe della scuola secondaria di primo grado o, nel caso sia già stato fornito un dispositivo, fare in modo che l’utilizzo da parte loro sia strettamente personale e non legato alla socialità”.

“Alla prima assemblea di prima media solo 4 ragazzi su 23 non avevano il cellulare, ma ormai era impossibile tornare indietro, le famiglie vanno sensibilizzate prima. Se il problema è contattare il figlio, la soluzione può essere un telefono cellulare senza connessione”, ha concluso la mamma.