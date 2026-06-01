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01.06.2026

Smartphone ai ragazzi non prima dei 13 anni: il patto di famiglie e insegnanti in venti scuole di Milano

Daniele Di Frangia
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Indice
Valditara: perché si regala lo smartphone a un bimbo di 6 anni?

Niente smartphone almeno fino ai 13 anni. È questa la scelta che venti istituti comprensivi (sessanta plessi scolastici) e migliaia di studenti, famiglie e insegnanti di Milano hanno condiviso attraverso il progetto “Aspettando lo smartphone”. Lo riporta il Corriere della Sera. La domanda è chiara: “è davvero inevitabile che un ragazzo abbia uno smartphone già in prima media?” L’obiettivo del patto non è demonizzare la tecnologia, ma darne accesso nei tempi giusti. Perché gli adolescenti nei tempi di oggi rischiano di sentirsi esclusi senza dispositivi digitali, e molto spesso i genitori sono costretti a cedere e mettere loro in mano uno smartphone con cui accedere ai social network.

Eppure da più parti arrivano raccomandazioni ben precise per i genitori. Come quella della Società Italiana di Pediatria che ha indicato i 13 anni come soglia minima per l’utilizzo dello smartphone. I rischi di un’esposizione precoce agli algoritmi dei social network e l’uso intensivo degli schermi sono infatti elevati.

Come ricorda il quotidiano, non si tratta di leggi o di obblighi, ma di un patto sociale condiviso da genitori che si confrontano con dati, studi e indicazioni. Un dialogo costruttivo con insegnanti e dirigenti scolastici per scoraggiare l’utilizzo dello smartphone come strumento indispensabile per la didattica.  

Valditara: perché si regala lo smartphone a un bimbo di 6 anni?

“Deve passare il messaggio che è pericoloso regalare uno smartphone a un bambino: a 6 anni, ma anche a 11, non è ancora maturo per essere lasciato da solo nel mondo virtuale. Non possiamo permetterci che quanto si impara a scuola si disimpari a casa”. Lo ha detto, conversando con il Messaggero, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha così ribadito il motivo per cui dallo scorso settembre l’uso dello smartphone è stato vietato nelle scuole e aggiunto che senza però la collaborazione delle famiglie sarà difficile raggiungere un vero cambiamento.

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