Accelerazione procedura immissioni in ruolo e supplenze annuali Anno scolastico2022/2023

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 luglio 2022 ha deliberato il contingente dei posti per il personale della scuola fissandolo in:

361 posti da assegnare ai vincitori del concorso per dirigenti scolastici del 2017;

94.130 posti di docenti

422 posti di Docenti di IRC

10.116 posti per i diversi profili del personale ATA

Procedura immissione in ruolo

I primi a essere chiamati per la nomina in ruolo saranno i docenti inseriti in GAE e nelle graduatorie di merito dei concorsi. I docenti inseriti nelle suddette graduatorie qualora non dovessero essere nominati in ruolo nella provincia o regione in cui sono inseriti, potranno presentare domanda (cal veloce) per i posti liberi in altre regioni o province.

Rinuncia alla nomina da cal veloce

Un docente che dovesse rifiutare la nomina da CAL VELOCE resterebbe nella graduatoria della provincia o nella regione di provenienza.

Esaurimento graduatorie GAE E GM

Qualora in una provincia o regione dovessero esaurirsi:

le graduatorie GAE e GM

determinate classi di concorso o posti, si procede con la nomina in ruolo degli iscritti in GPS prima fascia e successivamente con la graduatoria di seconda fascia.

Effettuazione operazioni

In linea di massima le operazioni d’immissioni in ruolo dei docenti inseriti in Gae e in GM dovrebbero concludersi entro il 2 agosto e successivamente procedere con la cal veloce che a sua volta, dovrebbero concludersi entro il 10 agosto.

Scelta delle 150 sedi per le supplenze annuali

In considerazione dell’accelerazione avvenuta, l‘apertura dell’area telematica su Domande On Line per la presentazione delle domande per consentire la scelta delle 150 sedi dovrebbe avvenire tra il 2 e il 16 agosto.

Completamento delle operazioni

E’ auspicabile quindi prevedere che tutte le operazioni si concluderanno entro il 31 agosto; ciò consentirebbe un normale avvio dell’anno scolastico 2022/2023.

Quali posti saranno assegnati

L’O.M. 112 del 6 maggio 2022 all’art.2 comma 4 stabilisce che ultimate le operazioni delle immissioni in ruolo, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:

supplenze annuali fino al 31 agosto , per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;

, per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico; supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche 30 giugno per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore d’insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore d’insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. spezzoni orari se richiesti dagli interessati.

Sedi non richieste

Nel caso in cui un docente nella scelta delle 150 sedi dovesse omettere una o più scuole o sedi, l’omissione sarà considerata dal sistema come rinuncia; a quella sede quindi potrà essere assegnato un docente con un punteggio inferiore.