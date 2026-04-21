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21.04.2026

Accolto il ricorso della carta docente per i docenti precari

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La Carta Docenti deve essere riconosciuta anche ai docenti precari.

Numerose sentenze dei Giudici del Lavoro hanno infatti dichiarato il diritto dei ricorrenti al beneficio della Carta Docente per tutti gli anni scolastici di precariato, compresi anche gli spezzoni.

Pertanto, i docenti interessati a richiedere la Carta Docente possono compilare il presente link per ricevere tutte le informazioni utili: https://siriosolidoro.it/accolto-il-ricorso-della-carta-docente-per-i-docenti-precari-2/

È dunque possibile aderire al ricorso per chiedere il riconoscimento della Carta Docente per gli anni di precariato. Possono aderire al ricorso i docenti con almeno 180 giorni di servizio ad anno scolastico.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO

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