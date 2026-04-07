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07.04.2026

Adozione libri di testo: cosa deve fare il dirigente scolastico? – GUIDA SCARICABILE

Egidio Pagano

Il MIM con la nota n. 97152 del 31/3/2026, ed i D.M. n. 50 e 51 del 31/3/2026, avvia la procedura per le adozioni, da parte delle scuole, dei libri di testo per l’anno scolastico 2026/2027. Anno in cui tante sono le novità che impattano su questo adempimento e che impone alle scuole, ed al dirigente quale responsabile delle stesse e della procedura, una sempre maggiore attenzione nella scelta degli strumenti a supporto del percorso formativo.

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Le scelte operate dai docenti producono effetti sia sulle famiglie, per i costi connessi, che sugli alunni per le ricadute sulla loro formazione. Con questa guida si intende fornire uno strumento di riflessione sia sugli aspetti didattico-pedagogici che sulle responsabilità che ricaduto su diversi soggetti, sia individuali che collettivi, interni ed esterni alla scuola.

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