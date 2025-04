Adozioni libri di testo 2025/26: delibera a maggio, comunicazione dei dati entro il 7 giugno

Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di primo e secondo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti entro la seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola.

Le indicazioni relative all’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2023/2024 sono impartite con la nota 14536 dell’8 aprile 2025.

Nuove adozioni

Nella nota il Ministero spiega che i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni. Queste ultime possono riguardare i primi volumi di un corso (classi prime e quarte della scuola primaria, classi prime della scuola secondaria di primo grado, classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, classi quinte della scuola secondaria di secondo grado) ovvero i volumi unici. Le adozioni dei seguiti dei testi in più volumi si intendono confermate.

Al dirigente scolastico spetta la vigilanza sulle modalità di scelta.

Nella nota si ricorda che i dirigenti scolastici ddevono favorire gli incontri tra i docenti e gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall’associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE), ferme restando le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni.

Nella nota il MIM ribadisce il divieto di commercio dei libri di testo ad opera del personale scolastico.

Comunicazione dei dati

La comunicazione dei dati adozionali va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line, tramite l’utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line, entro il 7 giugno 2025.

Le istituzioni scolastiche che hanno deciso di non adottare libri di testo dovranno accedere alla suddetta piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo.

LA NOTA