Aggiornamento GPS, CISL Scuola dice che ci sarà, domande entro due mesi. Sasso: “Vicini al traguardo”

Sulla questione dell’aggiornamento delle GPS diverse sigle sindacali si sono esposte e lo stesso sottosegretaria all’Istruzione Rossano Sasso si è mosso per un’apertura da parte del Governo.

Secondo quanto dichiarato dalla segretaria generale CISL Scuola, Maddalena Gissi, in un’anticipazione sui propri canali social: “l’aggiornamento delle GPS ci sarà e le domande potranno essere inviate tra meno di due mesi”.

Sulla stessa questione, Rossano Sasso ha dichiarato in esclusiva alla Tecnica della Scuola: “Siamo vicini al traguardo, è un diritto, non è un regalo che il Ministero concede. Sono decine di migliaia di insegnanti che devono inserirsi la prima volta o che devono aggiornare la propria posizione o devono cambiare provincia. Contiamo in tempi brevi di consentire a tutti questi lavoratori della scuola di poter usufruire di questa chance favorevole”.